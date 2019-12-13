Зеленский предложил упростить получение гражданства преследуемым россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение украинского гражданства военным и беженцам из России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законопроектом предлагается освободить определенные категории лиц от обязанности подавать официальные обязательства о прекращении иностранного гражданства при получении украинского паспорта. Они должны будут принести присягу гражданина Украины.
В частности, Зеленский предлагает упростить получение украинского гражданства военнослужащим по контракту в Вооруженных силах Украины и гражданам «государства-агрессора», которые подверглись в своей стране преследованиям. Для получения паспорта Украины такие лица должны будут подать письменный отказ от иностранного гражданства в виде декларации.
Ранее стало известно, что МИД Украины занимается разработкой законопроекта о двойном гражданстве. Главной целью документа назвали сохранение связей между украинским государством и покинувшими его гражданами. Однако законопроект, разрешающий наличие нескольких гражданств на Украине, не будет распространяться на россиян.