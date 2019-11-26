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Украина назвала число отказавшихся от гражданства России жителей Крыма

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Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила заместитель постоянного представителя украинского президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

«В 2014 году был дан короткий период для того, чтобы украинские граждане отказались от российского гражданства, если они не хотят его принимать… В итоге кто-то отказался, это около 3 тысяч человек», — рассказала украинский политик. При этом она отметила, что отказавшиеся от паспортов России получили удостоверение о постоянном проживании на территории Крыма. Согласно российскому законодательству, такие люди могут находиться на территории России 90 дней, а затем выезжать за пределы полуострова.

В марте сообщалось, что Государственная миграционная служба Украины за последние четыре года выдала более 134 тысяч загранпаспортов проживающим на территории Крыма и Севастополя, которые Украина считает «временно оккупированными» Россией.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко хотел лишить крымчан украинского гражданства из-за перехода в российское «в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории», однако позже отозвал этот законопроект из Верховной Рады.

По данным Федеральной службы государственной статистики России, на 1 января 2019 года в Крыму постоянно проживает 2 355 027 человек.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Сразу после перехода полуострова под юрисдикцию Москвы в 2014 году российские паспорта получили около двух миллионов жителей полуострова. Федеральная миграционная служба разрешила им не уведомлять МВД России о наличии украинского паспорта, так как крымчане «не приобретали гражданство Украины, а являлись ее гражданами». Освобождение от этого обязательства касалось только тех жителей полуострова, которые получили паспорт Украины до 21 марта 2014 года.

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