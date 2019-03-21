На Украине рассказали о тысячах выданных крымчанам загранпаспортов

Государственная миграционная служба Украины за последние четыре года выдала жителям Крыма более 134 тысяч загранпаспортов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на отчет ведомства.

Из документа следует, что в период с 1 января 2015-го по 1 февраля 2019-го биометрические паспорта для выезда гражданина Украины за границу получили 134 232 жителя Крымского полуострова. Все они проживают на территории Крыма и Севастополя, которые Украина считает «временно оккупированными» Россией.

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В миграционной службе уточнили, что для получения заграничного паспорта заявитель должен подтвердить гражданство Украины. Двойное гражданство в стране не признается законом, и в случае его получения украинское гражданство автоматически аннулируется, однако такая практика никак не преследуется.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко хотел лишить крымчан украинского гражданства из-за перехода в российское «в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории». Позже он сам отозвал соответствующий законопроект из Верховной Рады. В его новой редакции предлагалось лишать украинского гражданства лиц, «которые, воспользовавшись определенными возможностями, принимают участие в выборах другой страны или, например, могут служить в армии другой страны».

По данным Федеральной службы государственной статистики России, на 1 января 2019 года в Крыму постоянно проживает 2 355 027 человек.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией. Кроме того, российские паспорта, выданные в Крыму, не признаются странами Евросоюза. В то же время украинский загранпаспорт позволяет его обладателям пользоваться безвизовым режимом с ЕС и другими странами мира.

Сразу после перехода полуострова под юрисдикцию Москвы в 2014 году российские паспорта получили около двух миллионов жителей полуострова. Федеральная миграционная служба разрешила им не уведомлять МВД о наличии украинского паспорта, так как крымчане «не приобретали гражданство Украины, а являлись ее гражданами». Освобождение от этого обязательства касалось только тех жителей полуострова, которые получили паспорт Украины до 21 марта 2014 года.

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