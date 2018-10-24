Депутат Рады обвинил Украину в дискриминации крымчан

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Мирошниченко обвинил правительство своей страны в дискриминации жителей Крыма из-за отказа предоставлять им пенсии и социальные выплаты. Об этом он заявил в эфире NewsOne.

Парламентарий напомнил, что Украина считает Крым своей территорией, и Киев обязан предоставлять жителям этого региона полный пакет гарантий, прописанных в Конституции государства.

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По его словам, крымчанам необходимо выплачивать все социальные пособия. «И сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда», — отметил он.

Мирошниченко признал сложность выполнения обязательств перед крымчанами, поскольку у депутатов нет возможности присутствовать на территории Крыма. Тем не менее, считает он, Киев не имеет «никакого права не обеспечивать права своих граждан». По его мнению, необходимо вести себя так, словно полуостров украинский.

В январе 2017 года житель Харькова дозвонился на украинский телеканал NewsOne и в прямом эфире потребовал объяснений, почему ведущие называют Россию агрессором, хотя Крым сейчас живет лучше, чем когда-то в составе Украины.

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