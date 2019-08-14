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Крымские украинцы отреагировали на слова об их отчаянном положении

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Заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс об отчаянном положении украинцев в Крыму является сказкой. Об этом в беседе с РИА Новости заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

«Пусть Пирс берет всю свою "королевскую рать" и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство», — добавила Гридчина.

По ее словам, желающих получить российский паспорт среди украинцев, живущих в Крыму, с каждым днем становится все больше. «Такое ощущение, что Пирс сама хочет получить российское гражданство, только не знает, как его попросить», — отметила Гридчина, призвав британского дипломата обратиться за помощью в украинскую общину.

Ранее 14 августа исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил свою коллегу Карен Пирс в плохой подготовке к выступлению и наличии устаревшей информации. Он указал, что на российской территории нет вооруженных конфликтов, а поэтому говорить о международном гуманитарном праве применительно к Москве неуместно.

Заявление об отчаянном положении украинцев в Крыму Пирс сделала на заседании Совета Безопасности ООН накануне, 13 августа. По ее мнению, граждане Украины, проживающие на полуострове, лишены доступа к базовым социальным услугам.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией. Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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