Положение украинцев в Крыму признали «отчаянным»

Ситуацию с украинскими гражданами в Крыму признали бедственной. Об этом заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.
По ее словам, граждане Украины, проживающие в Крыму, находятся в «отчаянном положении», так как они лишены доступа к базовым социальным услугам.
Пирс подчеркнула, что международное гуманитарное право нарушается также в Южном Судане, Мали и Сирии. «Сейчас сирийский народ морят голодом, так как во многие области не допускают гуманитарные грузы "Красного креста"», — отметила она, добавив, что в некоторых районах применяется оружие массового поражения.
Ранее в августе советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев опубликовал письма крымчан об изменениях, которые произошли на полуострове после воссоединения с Россией. Жители Крыма отметили улучшение качества дорог и криминогенной обстановки, рост пенсий и зарплат и развитие бесплатной медицины. В качестве отрицательной стороны события они назвали усиление внимания к военной тематике.