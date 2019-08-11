На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Жители Крыма рассказали об изменениях, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией. Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Авторы писем отметили улучшение качества дорог и криминогенной обстановки. По словам некоторых из них, в городах стало чище и спокойнее. Также крымчане заявили о росте пенсий и зарплат и развитии бесплатной медицины.

В качестве положительного момента жители полуострова назвали новые правила оплаты налогов. «Бизнес вести легче. Никаких теневых схем теперь нет. Налоговая и силовики в 2015 всем все популярно объяснили. Налоги нужно платить. Налоги высокие. Но работать можно — правила понятные», — приводится цитата одного из бизнесменов.

Лиев получил несколько писем, в которых рассказывается об отрицательных сторонах присоединения Крыма к России. Жители полуострова недовольны усиленным вниманием к военной тематике. «Много военных. Часто видим военную технику. Это напрягает. Раньше такого не было», — написал один из жителей. «В школе и детсадах сплошное "военно-патриотическое" воспитание», — поддержал его другой.

Несколько человек написали, что разница между Крымом и Украиной видна невооруженным глазом. «Когда я перехожу в буферную зону, начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что даже нельзя везти чемодан по дороге и нет элементарного света», — приводятся слова одного из авторов. «Крымчанин должен приезжать [на Украину] и завидовать уже на границе, как процветает Украина, а не идти по темноте с телефоном! Иначе эффект получается обратный», — рассказал о состоянии пограничной территории другой автор.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил о провале политики изоляции полуострова. По его словам, интерес зарубежных гостей к международному байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Крыму — «еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

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