Подсчитаны затраты Украины на ремонт всех дорог

Ремонт всех дорог на Украине обойдется в один триллион гривен (около 40 миллиардов долларов). Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире радиостанции «Новое время».

«По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимо десять лет», — пояснил министр. По его словам, для того, чтобы уложиться в эти сроки, необходимо ремонтировать ежегодно по 10-15 тысяч километров дорог. Кроме того, для осуществления данного плана важно стабильное финансирование.

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2 августа президент Украины Владимир Зеленский обязал депутата от «Народного фронта» Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен (437 миллионов рублей). На совещании с властями Ивано-Франковской области Зеленский рассказал, что в пяти городах дорог нет с 1990-х годов.

Позднее в ходе визита в Турцию глава государства обсудил инфраструктурный вопрос, чтобы впоследствии использовать турецкий опыт строительства дорог на Украине.

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