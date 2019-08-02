Зеленский повесил многомиллионный ремонт дороги на случайного депутата

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Ивано-Франковскую область обязал депутата от «Народного фронта» Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен (437 миллионов рублей). Об этом пишет «Украинская правда».

На совещании с местными властями Зеленский рассказал, что в пяти городах дорог нет с 1990-х годов. В свою очередь глава села Космач сообщил, что на дорогу к его населенному пункту требуется 175 миллионов гривен. Услышав это, президент обратился к депутату Иванчуку с вопросом, есть ли у него такая сумма на ремонт. Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджет.

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«У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги. Но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 миллионов, помочь? <…> Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?» — спросил Зеленский.

«Я другой округ представляю, но я помогу», — ответил депутат.

По данным «Украинской правды», Андрей Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминалось в разговоре, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от пропрезидентской партии «Слуга народа» Владимир Тимофийчук.

Выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней стало известно, что «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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