Появление украинского флага в Крыму объяснили

Флаг Украины в крымском городе Судаке подняли туристы, украинская община не имеет отношения к случившемуся. Об этом РИА Новости заявила глава общины Анастасия Гридчина.

«Некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки. Я уверена, что с утра, проснувшись и искупавшись в теплом море и побратавшись с друзьями по отдыху из материковой части России и Белоруссии, там будут еще развеваться два флага как символ единения наших трех братских народов», — добавила она.

Она отметила, что советнику главы Херсонской области, который сообщил о появлении украинского флага в Судаке, стоит лучше искать поводы, чтобы похвастаться развитием социально-экономической отрасли в своей стране. По ее мнению, заявление чиновника говорит о том, что на его территории шастают мародеры, а представители власти занимаются популизмом.

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