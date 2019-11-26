Украина примет закон о «крымской автономии»

В Конституции Украины появятся статьи о крымско-татарском народе и крымской автономии. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила заместитель постоянного представителя украинского президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Она отметила, что депутаты Верховной Рады Украины быстро примут закон о коренных народах Крыма. Затем парламентарии приступят к рассмотрению законопроектов о статусе крымско-татарского народа и их автономии на территории полуострова. По ее словам, за этим последует и принятие конституционных поправок. «Но принимать эти законы без подготовки и коммуникации с обществом будет неправильно», — отметила Ташева.

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Политик рассказала, что законопроект об автономии предусматривает, что Меджлис и Курултай будут признаны официальными органами власти. Также киевские власти хотят выделить квоты крымским татарам во всех органах местной власти и местных советах полуострова.

«В то же время нужно четко отмечать, что никаких вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины, в этом контексте не возникает, они могут решаться только на общенациональном уровне», — резюмировала Ташева.

13 ноября сообщалось, что украинские власти собираются широко обсудить вопрос создания автономии крымско-татарского народа в составе страны. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что в Крыму много тех, кто «ждет Украину». «Очень важно сказать, что в Крыму нет повальной поддержки идеи так называемого "русского мира"», — считает Кориневич.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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