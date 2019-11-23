В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова

Разработка стратегий по возвращению Крыма в состав Украины не имеет смысла. Такое мнение в субботу, 23 ноября, высказал РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

По его словам, Киев на протяжении более 20 лет пытался провести украинизацию Крыма, однако сделать это ему так и не удалось. «И уж теперь, когда мечта крымчан сбылась, ни одна даже самая хорошая стратегия не сможет крымчан вернуть в состав Украины. Все это напрасная трата времени и сил», — заявил Гемпель.

Он отметил, что киевским политикам следует заняться разработкой стратегии добрососедства с Россией «в интересах своих же граждан», а не тратить свой потенциал впустую.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав страны. Кроме того, украинское правительство планирует делать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне. «Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках», — подчеркнул руководитель Представительства президента в Крыму Антон Кориневич.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!