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На Украине пообещали обсудить крымско-татарскую автономию

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Украинские власти собираются широко обсудить вопрос создания автономии крымско-татарского народа в составе страны. Об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, общество должно понимать, что нет угроз возможного сепаратизма. «Сейчас мы видим, что общество не очень понимает, о чем идет речь», — отметил украинский политик.

Также Кориневич рассказал, что Киев отреагирует на открытие российской стороной железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. По его словам, «государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает». При этом он отметил, что доступ на полуостров не через украинские пункты пропуска является противозаконным.

Политик выразил уверенность, что в Крыму много тех, кто «ждет Украину». «Очень важно сказать, что в Крыму нет повальной поддержки идеи так называемого "русского мира"», — считает Кориневич. Он отметил, что в команде президента Владимира Зеленского стараются поддерживать контакт в Крыму со всеми, «кто хочет видеть и слышать Украину».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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