Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам. Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

Запрет также может коснуться пересечения украинско-российской границы по свидетельству о рождении. По словам Погорельцева, проектом постановления кабинета министров предусматривается приостановление действия положений договоров с Россией 1997 и 2011 годов. Этими соглашениями украинским гражданам разрешался въезд в Россию без заграничного паспорта.

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Киевские власти объясняют инициативу тем, что действующий упрощенный режим «несет угрозы государственной безопасности Украины». При этом Погорельцев добавил, что украинцы, находящиеся в России, смогут оформить загранпаспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины.

«По состоянию на данный момент таким правом уже воспользовались более четырех тысяч граждан Украины, которые оформили в наших учреждениях на территории России биометрические загранпаспорта», — резюмировал дипломат.

30 ноября 2018 года Киев фактически запретил въезд на территорию Украины мужчинам — гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. По утверждению тогдашнего президента Петра Порошенко, это решение было принято для того, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил». Исключение было сделано лишь для людей, которые едут в страну, «например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью».

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