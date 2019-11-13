Названо число получивших гражданство России жителей ЛНР

Около 40 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта. Об этом заявил заместитель начальника управления миграционной службы Министерства внутренних дел ЛНР Руслан Найда, передает ТАСС.

По информации ведомства, еще более 60 тысяч человек подали заявления на получения гражданства России в упрощенном порядке. Сообщается, что МВД ЛНР совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций республики запустило электронную очередь на оформление российских паспортов. Также работает колл-центр для информирования жителей о готовности документов.

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Ранее глава республики Леонид Пасечник рассказал, что жители «с большим желанием участвуют» в процессе получения паспортов. По его словам, к концу 2019 года число тех, кто подал документы на получение российских паспортов или уже получил их, превысит отметку в 100 тысяч. Пасечник указал, что процесс выдачи паспортов проходит слаженно, хотя на отдельных участках «возникают серьезные перегрузки».

В конце сентября стало известно, что с мая нынешнего года по упрощенной процедуре российские паспорта получили более 20,5 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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