Жителей Донбасса с российскими паспортами заставили получать шенген на Украине

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) для получения шенгенской визы должны будут обратиться в консульства на территории Украины, независимо от имеющихся у них документов. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), пишет ТАСС.

Как уточняется, комиссия направила странам Евросоюза соответствующее руководство по обработке визовых заявлений от жителей ДНР и ЛНР. «Документ подготовлен в соответствии с заключениями Евросовета от 20 июня 2019 года и просьбами государств-членов дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] от 24 апреля», — говорится в заявлении ЕК.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создать проблемы для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства для всех проживающих на территории страны украинцев из Донецкой и Луганской областей.

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По последним данным, заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме подали почти 90 тысяч жителей ДНР и ЛНР. При этом более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже получили российские паспорта.

В то же время на Украине продолжает разгораться скандал из-за массовой выдачи паспортов России, Венгрии, Румынии и Польши жителям западных и юго-восточных областей страны. По этому поводу Генпрокуратура Украины начала расследование.

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