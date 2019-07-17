Путин упростил путь к российскому гражданству жителям двух областей Украины

Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей Украины. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Кроме того, в перечень также входят те, у кого есть свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию России соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7-е и 27 апреля 2014 года.

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Соответствующие изменения будут внесены в указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». Документ вступает в силу со дня подписания, 17 июля.

Ранее сообщалось, что за месяц российские паспорта в упрощенном порядке получили более 10 тысяч жителей Донбасса. Гражданство России смогли оформить всего 10 320 человек — 0,3 процента общего числа желающих, которое на данный момент составляет около 3,3 миллиона.

Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России, 24 апреля и 1 мая. Он отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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