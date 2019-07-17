Российские паспорта получили 0,3 процента обратившихся жителей Донбасса

За месяц российские паспорта в упрощенном порядке получили более 10 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС в среду, 17 июля.

По его словам, гражданство России смогли оформить всего 10 320 человек — 0,3 процента общего числа желающих, которое на данный момент составляет около 3,3 миллиона. «Это те люди, которые в городах и районах Луганской и Донецкой народных республик, 99 процентов хотят получить паспорта Российской Федерации», — пояснил собеседник агентства.

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Водолацкий также добавил, что в настоящее время, несмотря на то, что миграционное управление МВД России работает в усиленном режиме, требуется расширение его штата, так как местные жители стоят в больших очередях, чтобы подать документы.

16 июля сообщалось, что жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта вне зависимости от регистрации — в любом подразделении по вопросам миграции. Возраст и место регистрации не имеют значения при получении документа, уточнили в МВД.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

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