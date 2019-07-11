Названо число обратившихся за российскими паспортами жителей ДНР

За российскими паспортами обратились уже 15,5 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 11 июля, сообщает «Интерфакс».

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что три тысячи человек уже получили новые документы, а более 22 тысяч жителей республики обратились за консультациями в миграционную службу.

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«Для каждого из них, для всех нас такая возможность — это счастье, которое сложно понять тем, кто не пережил то, что пережили жители Донбасса», — заявил Пушилин.

Он также рассказал, что решение об упрощении процедуры выдачи российского гражданства стало для правительства республики «неожиданностью». Пушилин добавил, что увеличивать мощности миграционной службы пришлось «на ходу», однако механизм «дорабатывается в штатном режиме».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям ДНР и непризнанной Луганской народной республики российских паспортов. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей.

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