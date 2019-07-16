Жителям Донбасса разрешили получать российские загранпаспорта без регистрации

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут получить российские загранпаспорта вне зависимости от регистрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

В ведомстве уточнили агентству, что получить загранпаспорт может любой россиянин в любом подразделении по вопросам миграции. Возраст и место регистрации не имеют значения при получении документа.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям ДНР и ЛНР российских паспортов. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

К началу июля более двух тысяч жителей ДНР смогли получить гражданство России. Всего на получение российского паспорта было подано более 13 тысяч заявлений. Первые паспорта были выданы жителям ДНР 14 июня.

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