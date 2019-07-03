Названо число получивших российские паспорта жителей Донбасса

Начальник миграционной службы министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Краснощека отчитался о числе жителей территории республики, получивших российские паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Краснощеки, к настоящему моменту «более двух тысяч» жителей ДНР смогли получить гражданство России. При этом всего на получение российского паспорта было подано более 13 тысяч заявлений. Первые паспорта были выданы жителям ДНР 14 июня.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям ДНР и непризнанной Луганской народной республики российских паспортов. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей.

Действия российского лидера раскритиковал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинцы не заинтересованы в получении российского паспорта, поскольку этот документ предоставляет право «быть арестованным за мирный протест», «не иметь свободных и конкурентных выборов» и забыть о правах и свободах человека.

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с момента государственного переворота в 2014 году. По закону, принятому на Украине в феврале 2018 года, Россия официально считается страной-агрессором, которая оккупировала неподконтрольные властям Киева территории Луганской и Донецкой областей. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

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