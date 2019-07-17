Украина засекретила свой ответ на выдачу российских паспортов в Донбассе

Ответные меры Киева на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса составляют государственную тайну. Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает портал «Новости Донбасса».

В ведомстве отметили, что органы государственной власти уже внесли на рассмотрение СНБО свои предложения по противодействию угрозам, связанным с выдачей паспортов в Донбассе. Однако разглашение ответных мер Украины «создает угрозу национальным интересам и безопасности страны».

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России, 24 апреля и 1 мая. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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