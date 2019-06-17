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Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданство

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Более сотни граждан Украины, переехавших из Крыма и Севастополя до присоединения полуострова к России, подали заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек», — уточнили в ведомстве.

Документы будут рассмотрены в течение трех месяцев. Пока никаких решений по данному поводу не принято.

Ранее 14 июня жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начали выдавать российские паспорта в пунктах выдачи на границе с Ростовской областью. Всего на рассмотрении находятся 12 тысяч заявлений, еще 1,2 тысячи заявок одобрены.

24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Он отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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