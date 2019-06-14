Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

По информации одного из собеседников агентства, заявления на выдачу паспортов на данный момент одобрены для 1,2 тысячи человек. Всего на рассмотрении находятся 12 тысяч документов.

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