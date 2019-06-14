Жители ДНР отправились за первыми российскими паспортами

Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отправились в Россию для получения паспортов. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам начальника миграционной службы ДНР Владимир Краснощека, в дальнейшем такие рейсы будут совершать «практически ежедневно» в соответствии с представленными российским органам списками. Он также отметил, что к настоящему моменту из ДНР в Россию отправили 7,5 тысячи заявлений на получение российского гражданства. Всего их было получено более восьми тысяч.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям ДНР и непризнанной Луганской народной республики российских паспортов. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей.

Действия российского лидера раскритиковал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинцы не заинтересованы в получении российского паспорта, поскольку этот документ предоставляет право «быть арестованным за мирный протест», «не иметь свободных и конкурентных выборов» и забыть о правах и свободах человека.

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с момента государственного переворота в 2014 году. По закону, принятому на Украине в феврале 2018 года, Россия официально считается страной-агрессором, которая оккупировала неподконтрольные властям Киева территории Луганской и Донецкой областей. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

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