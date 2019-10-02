На Украине расследуют массовую выдачу паспортов четырех стран

Генеральная прокуратура Украины начала расследование массовой выдачи паспортов России, Венгрии, Румынии и Польши жителям западных и юго-восточных областей страны. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на материалы дела.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, военная прокуратура сможет получить доступ к документам Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), поступавшим от украинских правоохранительных и других госорганов с 7 апреля по 26 сентября 2019 года.

Кроме того, украинские следователи проверят информацию по поводу массовой выдачи паспортов, которую отправлял СНБО в офис президента, правительство и правоохранительные органы. Прокуроров интересует поручение сотрудников СНБО по ведению научно-аналитических исследований о выдаче гражданам Украины иностранных паспортов, письменные решения и протоколы заседаний.

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24 сентября сообщалось, что МВД России приняло почти 90 тысяч заявлений от жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) на получение гражданства России по упрощенной схеме с мая нынешнего года. При этом более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже имеют российские паспорта.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

2 августа сообщалось, что на Украине проживают около 300 тысяч граждан, имеющих венгерские паспорта. Из-за них между странами произошел дипломатический скандал в прошлом году. Поводом стало видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

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