Стало известно число получивших российское гражданство жителей ДНР

Более 20,5 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили российские паспорта по упрощенной процедуре с мая нынешнего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционную службу МВД ДНР.

По данным ведомства, документы на получение российских паспортов подали 43 614 жителей ДНР. 24 сентября сообщалось, что МВД России приняло почти 90 тысяч заявлений от жителей ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на получение гражданства России по упрощенной схеме. При этом более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже приобрели российские паспорта.

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Ранее в сентябре стало известно, что жителям Донбасса с российскими паспортами начали давать визы в Германию. С апреля Берлин выдал почти 100 тысяч виз российским гражданам. При этом не уточняется, сколько из этого числа приходится на жителей ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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