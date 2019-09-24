Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получают визы в Германию в свои новые российские паспорта. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на депутата Свободной демократической партии Ренату Альт.

Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. При этом не уточняется, сколько из этого числа приходится на жителей Донбасса. Таким образом, подчеркивает издание, немецкие власти не делают различий между обычными российскими паспортами и теми, что были выданы в упрощенном порядке жителям ДНР и ЛНР.

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Альт раскритиковала такие действия Германии и направила запрос властям страны с просьбой разъяснить ситуацию. В ответе депутату говорится, что правительство считает выдачу российских паспортов жителям Донбасса нарушением суверенитета Украины и минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что почти 90 тысяч жителей ДНР и ЛНР подали заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме. При этом больше 35 тысяч жителей Донбасса уже получили паспорта. Только за первый месяц российское гражданство выдали более 10 тысячам людей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля глава государства упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

По данным МВД России, жители Донбасса могут получать российские загранпаспорта в любом подразделении по вопросам миграции. Возраст и место регистрации не имеют значения при получении документа.

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