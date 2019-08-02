Названо число украинцев с венгерскими паспортами

На Украине проживают около 300 тысяч граждан, имеющих венгерские паспорта. С таким заявлением в интервью «Радио НВ» выступил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Он отметил, что число этнических венгров насчитывает до 10 процентов населения Закарпатья. «Посчитайте, сколько это — более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, вот более 120 тысяч», — сказал Матиос. При этом, как добавил главный военный прокурор, по данным его ведомства получивших венгерские паспорта людей даже больше, чем венгров — до 300 тысяч.

При этом глава ведомства отказался назвать точные цифры, объяснив это тем, что это может «раскрыть средства и методы», которые военная прокуратура использует при сборе доказательств. По его словам, информация о наличии двойного гражданства собирается в том числе для поиска украинцев, имеющих доступ к гостайне или работающих на официальных должностях, чтобы впоследствии провести соответствующие процессуальные действия.

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В сентябре 2018 года между Украиной и Венгрией разразился дипломатический скандал. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

Закарпатская область вошла в состав Украинской ССР в 1945 году. До этого территория входила в состав Австро-Венгрии и Чехословакии. До сих пор Закарпатскую область населяет множество этнических венгров — по данным переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, их число достигало 151,5 тысячи.

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