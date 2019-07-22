На Украине заявили о поражении провенгерских кандидатов на выборах в Раду

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Василь Брензович

Трое кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины, которых поддерживают власти Венгрии, не проходят в парламент, следует из данных Центральной избирательной комиссии страны.

После обработки половины протоколов экс-депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Василий Брензович набирает 22 процента голосов и уступает своему конкуренту Владиславу Поляку. Кандидаты Иосиф Борт и Миклош Товт также не проходят в парламент, набрав 15,9 и 14,2 процента соответственно.

Провенгерские кандидаты баллотировались в парламент по мажоритарным округам Закарпатской области как самовыдвиженцы. В своей избирательной кампании политики использовали лозунги как на украинском, так и на венгерском языке. Одним из них был Nekünk Kárpátalja az első («Для нас главное — Закарпатье»).

15 июля МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутреннюю политику страны перед выборами в Верховную Раду. Обеспокоенность Киева вызвала недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем общества венгерской культуры Закарпатья, депутатом Рады Василием Брензовичем в Будапеште. Кроме того, украинские власти недовольны фактом визитов официальных лиц Венгрии в Закарпатскую область, а также открытой поддержкой некоторых кандидатов в депутаты парламента Украины.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после дипломатического скандала в сентябре 2018 года. Тогда в сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакеты документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал скандал, по итогам которого Украина выслала из страны венгерского консула. Будапешт ответил аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 50 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 247 из 450 мандатов.

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