Украина предостерегла Венгрию от вмешательства

Министерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию во вмешательстве во внутреннюю политику страны перед выборами в Верховную Раду. Об этом говорится в официальном заявлении украинского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что обеспокоенность Киева вызвала недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем общества венгерской культуры Закарпатья, депутатом Рады Василием Брензовичем в Будапеште. Кроме того, украинские власти недовольны фактом визитов официальных лиц Венгрии в Закарпатскую область, а также открытой поддержкой некоторых кандидатов в депутаты парламента Украины.

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«В то же время МИД Украины с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля 2019 года в Закарпатскую область Украины, пользуясь дипломатическим паспортом, с неофициальным визитом прибыл глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе», — добавили украинском министерстве.

Такие действия Будапешта, по мнению МИД, являются нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. В дипведомстве подчеркнули, что Киев оставляет за собой право на шаги по предотвращению вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины.

5 июля сообщалось о планах украинских дипломатов отчитать посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Причиной тому стали высказывания венгерского министра внешней торговли и иностранных дел Петера Сийярто о нарушениях языковых прав венгерской общины на Украине.

В сентябре 2018 года между Киевом и Будапештом разгорелся дипломатический скандал. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипмиссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал конфликт, по итогам которого Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично.

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