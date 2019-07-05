МИД Украины отчитает венгерского посла

Министерство иностранных дел Украины вызвало для проведения беседы посла Венгрии Иштвану Ийдярто. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что причиной вызова дипломата стали высказывания венгерского министра внешней экономики и иностранных дел страны Петера Сийярто о нарушениях языковых прав венгерской общины на Украине.

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Сийярто заявлял о нарушениях прав венгерской общины на Украине в связи с принятием закона об образовании. Министр также выражал надежду, что действующий президент Владимир Зеленский не будет продолжать антивенгерскую политику своего предшественника Петра Порошенко.

Украинская сторона считает подобные высказывания не соответствующими действительности.

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически ввел запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. Принятие закона вызвало недовольство ряда стран, в том числе Венгрии, Румынии, Молдавии, Болгарии и России.

По данным переписи населения Украины за 2001 год, в Закарпатской области проживали 151,5 тысячи этнических венгров.

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