МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.

Вызов связан с тем, что украинская сторона отказала во въезде главе Демократического союза венгров Румынии Келемену Хунору (Kelemen Hunor). Сообщается, что ему запрещено посещать Украину до 2020 года.

Причины такого решения неизвестны. Хунор направлялся в Ужгород на юбилей местной культурной организации. «Они просто сообщили мне, что не могу въехать в страну», — заявил он.

Известно, что Хунор путешествует с румынским дипломатическим паспортом. Он сообщил румынскому МИД об отказе во въезде в Украину, а также обратится в посольство Украины в Бухаресте за разъяснениями.

Спикер министерства иностранных дел Венгрии Тамас Менцер (Tamas Menczer) назвал инцидент «неприемлемым».

В 2017 году на территории Украины действует обновленный закон об образовании. По мнению правительств некоторых стран, он нарушает права национальных меньшинств, так как затрудняет обучение на негосударственном языке. Он коснулся также венгров, живущих в Закарпатье. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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