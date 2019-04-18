Стало известно о желании премьер-министра Венгрии разделить Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Польше принять участие в разделе Украине. Такое заявление сделал депутат нижней палаты польского парламента Славомир Нитрас, передает Onet.

«Орбан призывал нас захватить земли во время украинского кризиса 2014 года и поделить их. Он мечтает пересмотреть границы Европы, как и [президент России] Владимир Путин», — сказал депутат.

Политик добавил, что Венгрия — очень опасная страна, которая имеет исторический комплекс из-за потери части территорий. По словам Нитраса, Польша выступает за стабилизацию Европы и негативно отнеслась к словам Орбана.

Материалы по теме «Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране» На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину

Дипломатический скандал между Украиной и Венгрией разгорелся в сентябре 2018 года. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипмиссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал скандал, по итогам которого Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично.

По данным переписи населения Украины за 2001 год, в Закарпатской области проживали 151,5 тысячи этнических венгров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!