Венгрия отказалась давить на Россию по просьбе США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался усилить давление на Россию и Китай по просьбе США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно источникам издания, это заявление венгерский премьер сделал на встрече с послом США в прошлом месяце. Отмечается, что Орбан отказался от призывов США противостоять предполагаемому кибершпионажу со стороны Китая, а также поддерживать Украину на фоне напряженных отношений с Россией. Он заявил, что Венгрия хочет «быть нейтральной, как Австрия», и желает проводить самостоятельную политику в отношении России и Китая.

Орбан приветствует китайские инвестиции в интернет-инфраструктуру Венгрии, а также выступает против встреч между НАТО и Украиной на министерском уровне. Несмотря на это, венгерский премьер намерен продолжать членство страны в НАТО и даже планирует увеличить число военных, служащих в альянсе, отмечает издание.

В ноябре 2018 года Венгрия отклонила запрос США на экстрадицию двух россиян, которых Вашингтон подозревает в незаконной торговле оружием. США в ответ на это заявили, что разочарованы решением венгерского правительства.

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