Иран сделал заявление о возможном покушении на Трампа

МИД Ирана: Вашингтон и Тегеран не касались заявлений Трампа о возможном покушении на него

Вашингтон и Тегеран в ходе контактов не касались заявлений президента США Дональда Трампа о возможном покушении на него. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает РИА Новости.

«Этот вопрос никогда не был среди тем наших переговоров», — сказал он.

Однако, по словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, нет никаких сомнений в том, что существуют силы на международной арене, которые стремятся использовать любые изменения и любые события для продвижения своих интересов.

Ранее Трамп заявил, что может пасть жертвой покушения на его жизнь со стороны Ирана, не приведя никаких доказательств. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль передал США разведданные о якобы планировании Ираном покушения на Трампа.

