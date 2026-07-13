Сотрудники производителя «Кремлевской» колбасы остались без зарплаты

Mash: Четыре тысячи сотрудников завода «Владимирский стандарт» остались без зарплаты

Четыре тысячи сотрудников завода «Владимирский стандарт» остались без зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предприятие, которое выпускает «Кремлевскую» колбасу и «Баварские» сосиски отправило сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

За месяц с завода ушли порядка 200 человек, еще 4000 работников сидят без денег и работы. Собственники говорят об ограничении деятельности и изменении графиков работы предприятия, а кредиторы требуют банкротства через суд. Генеральный директор производителя Раиль Ялилов заявил Mash, что завод находится в простое.

Комбинат «Владимирский стандарт» входит в топ-20 крупнейших производителей колбасных изделий в России. За последние три года завод недоплатил за сырье 550 миллионов рублей и был ответчиком по 228 арбитражным делам. Сейчас предприятие должно доплатить 226 миллионов за сырье, помимо этого, у завода накопились долги за налоги и страховые взносы на 101 миллион. Выручка компании с 2024 по 2026 год снизилась с 18 до 16 миллиардов.

Ранее в ветчине «Владимирского стандарта» нашли следы противовоспалительного медикамента — диклофенака.