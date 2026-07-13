Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:07, 13 июля 2026Экономика

Сотрудники производителя «Кремлевской» колбасы остались без зарплаты

Mash: Четыре тысячи сотрудников завода «Владимирский стандарт» остались без зарплаты
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Четыре тысячи сотрудников завода «Владимирский стандарт» остались без зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предприятие, которое выпускает «Кремлевскую» колбасу и «Баварские» сосиски отправило сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

За месяц с завода ушли порядка 200 человек, еще 4000 работников сидят без денег и работы. Собственники говорят об ограничении деятельности и изменении графиков работы предприятия, а кредиторы требуют банкротства через суд. Генеральный директор производителя Раиль Ялилов заявил Mash, что завод находится в простое.

Комбинат «Владимирский стандарт» входит в топ-20 крупнейших производителей колбасных изделий в России. За последние три года завод недоплатил за сырье 550 миллионов рублей и был ответчиком по 228 арбитражным делам. Сейчас предприятие должно доплатить 226 миллионов за сырье, помимо этого, у завода накопились долги за налоги и страховые взносы на 101 миллион. Выручка компании с 2024 по 2026 год снизилась с 18 до 16 миллиардов.

Ранее в ветчине «Владимирского стандарта» нашли следы противовоспалительного медикамента — диклофенака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
    Военкор заявил о начале важнейшей наступательной операции в ДНР
    Стало известно о попытке США привести к власти в Иране сторонника Украины
    Зеленский с женой приехали во Францию с одной целью
    Россиянам назвали лучшее время для покупки золота и серебра
    Индекс Мосбиржи вырос
    Отдыхающих российского санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа
    Актриса Анна Невская ответила на критику из-за рождения первенца в 49 лет
    Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО
    В России обновили ГОСТы на икру
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok