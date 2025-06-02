В российских сосисках нашли мясной клей

Shot: В продукции российских производителей нашли мясной клей и сальмонеллу

В продукции российских производителей нашли мясной клей и сальмонеллу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot

Как отмечают источники, в индейке производителя ООО «Индюшкин двор» (дочерний бренд «Индилайт») обнаружили превышение лекарственного препарата — монензина. В ветчине «Владимирского стандарта» нашли следы противовоспалительного медикамента — диклофенака.

Использование ферментного препарата трансглютаминазы (мясного клея, фермента, который изменяет структуру белков, снижая себестоимость производства мясной продукции) зафиксировали в молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат». Это сырье запрещено к использованию в России, так как его употребление может привести к аутоиммунным заболеваниям и увеличению проницаемости кишечника.

Кроме того, сообщает Shot, в курином шницеле от ОАО «Волжанин» нашли сальмонеллу. Вызываемый этими бактериями сальмонеллез сопровождается высокой температурой, диареей и сильной интоксикацией.

Ранее Роспотребнадзор нашел мясной клей в продукции Великолукского мясокомбината (выпускают сосиски и другие колбасы). Это не первая подобная находка в продуктах Великолукского мясокомбината. Нарушения были найдены в том числе в продукции для детей.