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13:16, 17 апреля 2025Экономика

Вызывающий рак мясной клей нашли в сосисках и колбасе от Великолукского мясокомбината

Роспотребнадзор нашел в продукции Великолукского мясокомбината мясной клей

Фото: Ирина Иванова

Микробная трансглютаминаза, более известная как «мясной клей», была найдена Роспотребнадзором в продукции известного производителя ОАО «Великолукский мясокомбинат» (выпускают сосиски и другие колбасы). Об этом сообщается на сайте «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры.

«Мясной клей» — это фермент, который изменяет структуру белков, снижая себестоимость производства мясной продукции/

При этом в организме этот компонент «склеивает» кишечник, меняет ДНК клеток, провоцирует болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также повышает риск развития рака.

Это не первая подобная находка в продуктах Великолукского мясокомбината. Нарушения были найдены в том числе в продукции для детей.

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