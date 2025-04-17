Вызывающий рак мясной клей нашли в сосисках и колбасе от Великолукского мясокомбината

Роспотребнадзор нашел в продукции Великолукского мясокомбината мясной клей

Микробная трансглютаминаза, более известная как «мясной клей», была найдена Роспотребнадзором в продукции известного производителя ОАО «Великолукский мясокомбинат» (выпускают сосиски и другие колбасы). Об этом сообщается на сайте «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры.

«Мясной клей» — это фермент, который изменяет структуру белков, снижая себестоимость производства мясной продукции/

При этом в организме этот компонент «склеивает» кишечник, меняет ДНК клеток, провоцирует болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также повышает риск развития рака.

Это не первая подобная находка в продуктах Великолукского мясокомбината. Нарушения были найдены в том числе в продукции для детей.

