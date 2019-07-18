Украину возмутила карта Венгрии с Закарпатьем

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой возбудить дело из-за иллюстрации в газете «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья. Издание разместило у себя на первой странице карту Венгрии с входящими в нее несколькими областями Украины. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил заместитель главы МИД Евгений Божок.

«На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!» — написал Божок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

По данным «Европейской правды», лидеры венгерских организаций Закарпатья баллотируются в Верховную Раду по мажоритарным округам.

16 июля Офис президента Украины Владимира Зеленского пригрозил венгерским чиновникам мерами за посещение Закарпатья без согласования. Там отметили, что Венгрия как дружественное государство должна воздержаться от подобных поездок в преддверии выборов в украинский парламент.

Дипломатический скандал между Украиной и Венгрией разгорелся в сентябре 2018 года. Тогда появилось видео, на котором консул венгерского консульства в Закарпатье раздавал паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал конфликт, в результате которого Украина выгнала консула из страны. Венгрия ответила аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!