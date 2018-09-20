Объяснена раздача венгерских документов жителям Украины

Украинское издание «Европейская правда» выяснило, какие именно документы получали жители Закарпатской области Украины в консульстве Венгрии. Видеозапись церемонии ранее вызвала скандал в Киеве.

Как сообщается в статье, жители Закарпатья, получившие гражданство Венгрии в консульстве, получали необходимый для этой процедуры пакет документов, однако венгерский паспорт в него не входит. На основании этих бумаг гражданин может обратиться за получением внутреннего или заграничного венгерского паспорта самостоятельно.

«На сенсационном видео, снятом в венгерском консульстве, мы все увидели лишь один из этапов его (гражданства — прим. «Ленты.ру») получения. Наиболее торжественный, с шампанским. Здесь будущие венгры действительно дают присягу и поют гимн Венгрии (это две отдельные процедуры, фрагменты из них есть на видео)», — уточняют авторы расследования.

В список получаемых документов входят «документ о натурализации», похожий на папку желтого цвета с сертификатом внутри, и карточка регистрации гражданина Венгрии — подтверждение прописки за пределами страны.

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Кроме того, консульство выдает удостоверение «зарубежного» венгра, которое является свидетельством того, что его обладатель — этнический венгр. Отмечается, что подобная практика существует и в Польше, и на Украине. Удостоверение «зарубежного» венгра дает льготы только на проезд в общественном и железнодорожном транспорте Венгрии и бесплатный вход в музеи. Существует также удостоверение члена семьи «зарубежного» венгра. Они не являются паспортами и не указаны в перечне документов, необходимых для получения венгерского гражданства.

19 сентября украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага. Киев пригрозил выслать венгерского консула, Будапешт обвинил авторов видео в недобросовестном ведении избирательной кампании.

Отношения Киева и Будапешта обострились 2 августа, когда Украина выразила протест в связи с серией недружественных шагов Венгрии. Киев, в частности, был возмущен тем, что Будапешт решил создать должность уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне. В июне Будапешт обвинил украинские власти в дискриминации венгров, живущих в Закарпатье.

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