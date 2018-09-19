Украина пригрозила Венгрии из-за тайной выдачи паспортов в Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует обсудить с венгерским коллегой появившиеся сообщения о тайной выдаче венгерских паспортов украинцам. Встреча состоится на Генеральной ассамблее ООН. Об этом сам Климкин сообщил у себя в Twitter.

«В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегове венгерских паспортов — не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее», — написал Климкин.

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19 сентября появилось видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям венгерские паспорта. «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства», — напутствуют представители Будапешта новоиспеченных сограждан. Перед получением паспорта украинцы приносят клятву на фоне венгерского флага: «Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог».

2 августа Украина выразила протест в связи с серией недружественных шагов Венгрии. Киев был, в частности, возмущен тем, что Будапешт решил создать должность уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне. В июне Будапешт обвинил украинские власти в дискриминации венгров, живущих в Закарпатье.

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