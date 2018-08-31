Венгрия подчинилась требованиям Украины

Венгрия изменит название должности уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области Украины, как того потребовал Киев. Об этом в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 31 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А насчет всех остальных вопросов — продолжаем конструктивно работать дальше», — написал министр. Иных деталей беседы он не привел.

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Должность венгерского уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатья, была создана в конце июля. Ее занял политик Иштван Грежа, который занимался проблемами региона с 2016 года. По данным переписи населения Украины за 2001 год, в Закарпатской области проживали 151,5 тысячи этнических венгров.

В декабре прошлого года Климкин, проведя встречу с Сийярто, порадовался исходу венгров из Закарпатья. «Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион», — указал дипломат.

Отношения Украины и Венгрии обострились 2 августа, когда Киев выразил решительный протест в связи с серией недружественных шагов Венгрии. Неудовольствие со стороны Киева вызвало создание Будапештом должности уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне, а также сомнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана в желании украинцев вступить в ЕС и НАТО.

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