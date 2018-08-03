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Украина решила отомстить Венгрии за развитие Закарпатья

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Василий Боднар

Украина запретит въезд на территорию страны венгерскому уполномоченному, ответственному за развитие Закарпатской области, если Будапешт не даст Киеву разъяснений относительно создания этой должности. Об этом «Европейской правде» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Вмешательство соседнего государства в наши внутренние дела — вещь неприемлемая. Мы будем принимать все возможные меры дипломатического воздействия. Но сначала мы ждем реакции венгерской стороны, приемлемых объяснений и изменений», — подчеркнул замминистра.

Отмечается, что украинское правительство ждет официальных объяснений от Венгрии, однако Будапешт пока хранит молчание. «Европейская правда» обратилась в посольство Венгрии на Украине и в министерство иностранных дел этой страны, однако ответа нет.

«Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия — Украина будет вынуждена реагировать жестко, вплоть до запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы», — подчеркнул Боднар. По его словам, Киев рассматривает действия Будапешта как «еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время».

2 августа украинский МИД выразил решительный протест в связи с серией недружественных шагов Венгрии. Неудовольствие со стороны Киева вызвало как создание Будапештом должности уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне, а также сомнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана в желании украинцев вступить в ЕС и НАТО.

Должность венгерского уполномоченного за развитие Закарпатья была создана в конце июля. Ее занял политик Иштван Грежа, который занимался проблемами региона с 2016 года.

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