В Киеве возмутились появлением венгерского министра по делам украинского региона

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с серией недружественных шагов Венгрии. Об этом говорится на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

От поверенного по делам Венгрии на Украине Ласло Папа потребовали официальных разъяснений в связи с решением венгерского правительства «создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне». Свою позицию украинский МИД объяснил тем, что в сферу компетенции министра отнесена часть суверенной территории Украины.

Материалы по теме Бюджетный сепаратизм Как Киев и Закарпатье спорят из-за денег

Помимо этого, Киев возмутило сомнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана в желании украинцев вступить в ЕС и НАТО. По мнению украинского МИД, такая позиция «существенно диссонирует с политикой Европейского союза и в значительной степени отражает подходы страны-агрессора».

Ранее, 25 июня, Венгрия обвинила Украину в нарушении прав проживающих в Закарпатской области венгров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!