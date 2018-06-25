Венгрия опешила от оправдывающей правовой беспредел «войной» с Россией Украины

Напряженные отношения Украины с Россией не могут служить оправданием нарушений прав венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Министр указал, что Будапешт «преданно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины». «Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров», — сообщил Сийярто.

«Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?» — поинтересовался глава МИД Венгрии.

По мнению Сийярто, Украина и Венгрия должны находиться в хороших отношениях. «Чем более сильных и стабильных соседей вы имеете, тем сильнее и стабильнее вы сами. Чем лучше отношения у вас с соседями, тем увереннее вы можете смотреть в будущее», — уверен министр.

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Вопрос о том, планирует ли Венгрия отобрать у Украины Закарпатье, Сийярто воспринял как оскорбление. Кроме того, глава МИД назвал возмутительными обвинения в сепаратизме. «У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется, это очень плохо, что вы вините венгров или обижаете венгров, потому что у вас война с Россией», — сказал он.

В сентябре 2017 года Верховная рада Украины приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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