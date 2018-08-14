На Украине рассказали о «скрытой оккупации» страны членом Евросоюза

Проводимая Венгрией политика в отношении Закарпатской области Украины должна расцениваться как посягательство на суверенитет Киева, а действия Будапешта являются скрытой оккупацией украинской территории. Об этом «Апострофу» заявил ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Официальный Будапешт ввел должность министра по вопросам закарпатского региона, который будет заниматься вопросами развития Закарпатья, даже детских садов! Во-первых, это вмешательство во внутренние дела государства, во-вторых — посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а в-третьих — латентная, скрытая оккупация нашей территории», — поведал он.

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По мнению Богдана, сложившееся положение дел свидетельствует о том, что Киеву нужно укреплять свои границы не только на востоке, а по всему периметру. «Есть исторические события, которые не дают покоя определенным имперским национал-шовинистическим элементам. Они мечтают о том, чтобы вернуть полякам Волынь, венграм — Закарпатье, румынам — Бессарабию и тому подобное… Поведение [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана дает все основания утверждать, что Венгрия выступает сателлитом Кремля в отношении Украины. Мы должны быть готовы защитить себя», — рассказал он.

«Это не означает, что мы не должны развивать гуманитарные или торгово-экономические отношения с такими странами, но уважают того, кто силен. Если мы будем обороноспособными, никто не позволит себе посягать на наш суверенитет и территориальную целостность, а мы вернем временно оккупированные Россией территории (таковыми в Киеве считаются части Донецкой и Луганской областей, а также Крым — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул Богдан.

Должность венгерского уполномоченного за развитие Закарпатья была создана в конце июля. Ее занял политик Иштван Грежа, который занимался проблемами региона с 2016 года. 2 августа украинский МИД выразил решительный протест в связи с серией недружественных шагов Венгрии. Неудовольствие со стороны Киева вызвало как создание Будапештом должности уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне, а также сомнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана в желании украинцев вступить в ЕС и НАТО.

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