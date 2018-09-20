Венгрия ответила на угрозы Украины

Венгрия будет расценивать высылку своего консула из города Берегово Закарпатской области Украины как недружественный акт со стороны Киева. Об этом в четверг, 20 сентября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщается на сайте МИД республики.

«Такой шаг поставил бы отношения между двумя странами в другое измерение и не остался бы без ответа, но министерство иностранных дел и торговли не получало официальных сообщений по этому поводу», — указал он.

Сийярто отметил, что видеоролик, опубликованный Украинским государственным информационным агентством «Укринформ», на котором запечатлен процесс получения венгерского паспорта, был использован в украинской избирательной кампании в попытке выиграть голоса с помощью антивенгерских настроений.

По его мнению, видеозапись была сделана и опубликована по чьему-то заказу. В свою очередь, клятва о гражданстве, которую произносят на ролике новоиспеченные граждане Венгрии, соответствует всем нормам, а тот факт, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в связи с этим недовольство, можно объяснить только внутриполитическими причинами и предстоящими выборами.

«Двойное гражданство является повседневной практикой в рамках Евросоюза, а возражения Украины не указывают на то, что Киев серьезно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО. Киев также должен соблюдать свои международные обязательства, в дополнение к которым он также должен признать тот факт, что 150-тысячное венгерское меньшинство, проживающее на Украине, все еще имеет права, даже если Киев пытается их ослабить», — сказал Сийярто.

«Правительство [Венгрии] не позволит украинским властям еще больше ухудшить положение закарпатских венгров и осуждает попытки запугать их самым решительным образом. Вслед за дискриминационными по отношению к закарпатским венграм мерами и различными попытками их запугать серия нападений на нас сейчас перешла на другой уровень. Венгрия постоянно следит за развитием событий, и не исключено, что в будущем могут потребоваться дальнейшие меры по замедлению интеграции Украины», — добавил он. Сийярто подчеркнул, что ему «будет о чем поговорить» со своим коллегой Павлом Климкиным на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.

Видеоролик, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово выдают местным жителям венгерские паспорта, был опубликован 19 сентября. «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства», — напутствуют представители Будапешта новоиспеченных сограждан. Перед получением паспорта украинцы приносят клятву на фоне венгерского флага: «Клянусь, что считаю Венгрию своей Родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог». Опубликовавшее ролик агентство «Укринформ» сообщило, что видео было получено из собственных источников. Климкин заявил, что обсудит с Сийярто ситуацию с тайной выдачей венгерских паспортов украинцам.

Konstantin / YouTube

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