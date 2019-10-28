Названо число получивших российские паспорта жителей ЛНР

Более 30 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили гражданство России. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, жители самопровозглашенной республики «с большим желанием участвуют в этом процессе». К настоящему моменту, утверждает Пасечник, еще 50 тысяч человек подали документы на рассмотрение. Всего, как ожидает глава республики, к концу 2019 года число жителей ЛНР, подавших документы на получение российских паспортов или уже получивших их, превысит отметку в 100 тысяч.

Пасечник указал, что процесс выдачи паспортов проходит слаженно, хотя на отдельных участках «возникают серьезные перегрузки», и людям приходится работать сверхурочно. Для ликвидации этих проблем руководство республики запустило электронную очередь, позволяющую подать документы на получение российского паспорта дистанционно.

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В конце сентября стало известно, что с мая нынешнего года по упрощенной процедуре российские паспорта получили более 20,5 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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