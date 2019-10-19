Правительство России сделало поблажку для украинцев

Правительство России одобрило отмену экзамена на знание русского языка для граждан Украины и Белоруссии. Соответствующие изменения внесут в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», сообщает РИА Новости в субботу, 19 октября.

Сейчас без собеседования получить статус русскоговорящих могут только те иностранцы или лица без гражданства, прямые родственники которых постоянно живут в России или ранее постоянно проживали здесь «либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы».

После принятия поправок свободно владеющим русским языком гражданам Украины и Белоруссии будет достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка.

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В правительстве также обратили внимание на то, что сейчас единого критерия признания соискателя носителем русского языка не существует — иногда собеседование проходит с использованием «аудио-, видео- и мультимедийных материалов», в других случаях проводят тестирование. В связи с этим кабмин планирует наделить МВД полномочиями по разработке единого подхода к этому вопросу.

Статус носителя русского языка дает иностранцам право получить вид на жительство в России и гражданство в упрощенном порядке.

24 сентября сообщалось, что МВД России приняло почти 90 тысяч заявлений от жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) на получение гражданства России по упрощенной схеме с мая нынешнего года. При этом более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже имеют российские паспорта.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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